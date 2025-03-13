Главный тренер «Боруссии» Ковач высказался о грядущих матчах Лиги чемпионов с «Барселоной»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач после победы над «Лиллем» в 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 3:2 по сумме двух матчей высказался о грядущих играх в четвертьфинале с «Барселоной».

«Лилль» — сильная команда, но «Барселона» превосходит их, причём намного. Для нас это означает, что нам нужно будет максимально использовать те моменты, когда мы владеем мячом. В других ситуациях нам нужно хорошо защищаться. Но у нас тоже есть хорошие игроки, быстрые, которых мы можем использовать, чтобы навредить соперникам», — приводит слова Ковача Reuters со ссылкой на DAZN.

«Барселона» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, одержав победу над португальской «Бенфикой» (1:0, 3:1).