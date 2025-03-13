Главный тренер «Боруссии» Ковач высказался о грядущих матчах Лиги чемпионов с «Барселоной»
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач после победы над «Лиллем» в 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 3:2 по сумме двух матчей высказался о грядущих играх в четвертьфинале с «Барселоной».
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 20:45 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
1 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Дэвид – 5' 1:1 Джан – 54' 1:2 Байер – 65'
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Лилль» — сильная команда, но «Барселона» превосходит их, причём намного. Для нас это означает, что нам нужно будет максимально использовать те моменты, когда мы владеем мячом. В других ситуациях нам нужно хорошо защищаться. Но у нас тоже есть хорошие игроки, быстрые, которых мы можем использовать, чтобы навредить соперникам», — приводит слова Ковача Reuters со ссылкой на DAZN.
«Барселона» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, одержав победу над португальской «Бенфикой» (1:0, 3:1).
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