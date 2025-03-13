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Экс-арбитр Лаос высказался об отменённом пенальти Альвареса в матче «Атлетико» — «Реал»

Экс-арбитр Лаос высказался об отменённом пенальти Альвареса в матче «Атлетико» — «Реал»
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Бывший испанский рефери Матеу Лаос прокомментировал отменённый гол форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса в серии послематчевых пенальти в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«Я понимаю, что у них (у арбитров VAR), когда они принимают такое быстрое решение, есть очень очевидный выбор. И это то, чего мне всегда не хватает, чтобы была прозрачность, чтобы мы все могли видеть это глазами главного арбитра: чтобы мы не пытались так долго искажать прекрасный вид спорта. Я бы не был спокоен, если бы мне сказали, я бы хотел сам пойти посмотреть на это и принять решение», — приводит слова Лаоса Mundo Deportivo.

Мадридский «Реал» прошёл «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов в серии пенальти после поражения 0:1 в основное и дополнительное время. Забитый в послематчевой серии гол Альвареса был отменён арбитрами VAR после двойного касания в момент удара.

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