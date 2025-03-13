Александр Мостовой сравнил гол Кисляка «Динамо» с волейбольной комбинацией

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал гол полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо».

«Комбинация ЦСКА во втором голе в ворота «Динамо» была похожа на волейбольный приём. Мусаев первым выпрыгнул, а потом замкнул Кисляк головой. Возникло ощущение, как в волейболе, что центровой выпрыгнул, а второй вылетел и ударил», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Гол Матвея Кисляка на 64-й минуте матча с «Динамо» принёс армейцам победу в первой встрече противостояния. Ответная игра состоится в среду, 16 апреля.