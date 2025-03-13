«Атлетик» Бильбао — «Рома»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:45

Сегодня, 13 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы встретятся испанский «Атлетик» Бильбао и итальянская «Рома». Команды будут играть на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Начало игры — в 20:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. В составе «Аталанты» хет-трик оформил Адемола Лукман.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: