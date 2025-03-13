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«Всё абсолютно справедливо». Билялетдинов высказался о вызове Дзюбы в сборную России

«Всё абсолютно справедливо». Билялетдинов высказался о вызове Дзюбы в сборную России
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Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал вызов форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в национальную команду России на товарищеские матчи со сборными Гренады и Замбии. Первая встреча пройдёт в среду, 19 марта, вторая — во вторник, 25 марта.

«Считаю, вызов Артёма Дзюбы в сборную России полностью заслужен. Совсем недавно он стал лучшим бомбардиром в истории отечественного футбола. Да и в целом в текущем сезоне смотрится неплохо, а в 2025-м забил три мяча в трёх матчах во всех соревнованиях.

Дзюба очевидно находится в неплохой форме. Всё абсолютно справедливо. Почему бы его не пригласить? Сильнее ли он других нападающих, попавших в итоговый состав? А кто это определяет? Только Валерий Карпин. И раз он включил Артёма в состав, значит, считает, что тот достоин и выглядит лучше многих. Поверьте, тренер не враг себе», — приводит слова Билялетдинова RT.

Артём Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету 235 голов в профессиональной карьере. В составе сборной России он провёл 55 матчей и забил 30 голов.

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