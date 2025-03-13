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Олимпиакос — Будё-Глимт: онлайн-трансляция матча Лиги Европы УЕФА 2024-2025 начнется в 20:45

«Олимпиакос» — «Будё-Глимт»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:45
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Сегодня, 13 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между греческим «Олимпиакосом» и норвежским «Будё-Глимт». Игра пройдёт на стадионе «Георгиос Караискакис» (Пирей). В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первой встрече 1/8 финала турнира между этими командами «Будё-Глимт» разгромил «Олимпиакос» со счётом 3:0.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. В составе «Аталанты» хет-трик оформил Адемола Лукман.

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