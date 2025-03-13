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Андрей Кобелев: «Зенит» без Вендела играет в совершенно другой футбол

Андрей Кобелев: «Зенит» без Вендела играет в совершенно другой футбол
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игре «Зенита» в отсутствии бразильского полузащитника Вендела. Ранее КДК РФС дисквалифицировал футболиста сине-бело-голубых после удаления в матче 20-го тура чемпионата России с «Факелом». Вендел получил красную карточку за демонстрацию неприличного жеста в адрес болельщиков.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«Есть законы, на основании которых КДК принимает меры. Вендела за жест в матче с «Факелом» дисквалифицировали на две игры, на одну из которых условно. Очевидно, что бразильца спровоцировали. Что остаётся пожелать? Держать себя в руках.

Конечно, «Зениту» будет сложнее со «Спартаком» без Вендела. Я уверен и всегда говорил, что бразилец – основополагающий футболист питерской команды. Мы постоянно видим, что «Зенит» без Вендела играет в совершенно другой футбол», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 21-м туре РПЛ «Зенит» на выезде встретится с московским «Спартаком». В рамках 22-го тура подопечные Сергея Семака примут на своём поле казанский «Рубин».

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