Андрей Кобелев: «Зенит» без Вендела играет в совершенно другой футбол

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игре «Зенита» в отсутствии бразильского полузащитника Вендела. Ранее КДК РФС дисквалифицировал футболиста сине-бело-голубых после удаления в матче 20-го тура чемпионата России с «Факелом». Вендел получил красную карточку за демонстрацию неприличного жеста в адрес болельщиков.

«Есть законы, на основании которых КДК принимает меры. Вендела за жест в матче с «Факелом» дисквалифицировали на две игры, на одну из которых условно. Очевидно, что бразильца спровоцировали. Что остаётся пожелать? Держать себя в руках.

Конечно, «Зениту» будет сложнее со «Спартаком» без Вендела. Я уверен и всегда говорил, что бразилец – основополагающий футболист питерской команды. Мы постоянно видим, что «Зенит» без Вендела играет в совершенно другой футбол», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 21-м туре РПЛ «Зенит» на выезде встретится с московским «Спартаком». В рамках 22-го тура подопечные Сергея Семака примут на своём поле казанский «Рубин».