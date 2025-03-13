Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Чувствую себя здесь как дома». Киммих — о продлении контракта с «Баварией»

«Чувствую себя здесь как дома». Киммих — о продлении контракта с «Баварией»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник немецкой «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал продление контракта с мюнхенским клубом до 2029 года.

«Здесь у меня лучшая среда для достижения моих спортивных целей. Именно на этом основывалось моё решение. Для меня на данный момент нет лучшего сочетания товарищей по команде, тренерского состава и атмосферы в клубе для достижения максимального успеха. Я чувствую себя здесь как дома, и я ещё не закончил», — приводит слова Киммиха официальный сайт «Баварии».

Футболист выступает за мюнхенский клуб с 2015 года. В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 30-летний Йозуа Киммих провёл 23 матча, в которых отметился одним забитым мячом и шестью голевыми передачами. Также на счету полузащитника 11 игр и пять результативных передач в Лиге чемпионов УЕФА.

Материалы по теме
Официально
«Бавария» объявила о продлении контракта с Йозуа Киммихом до 2029 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android