«Чувствую себя здесь как дома». Киммих — о продлении контракта с «Баварией»

Полузащитник немецкой «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал продление контракта с мюнхенским клубом до 2029 года.

«Здесь у меня лучшая среда для достижения моих спортивных целей. Именно на этом основывалось моё решение. Для меня на данный момент нет лучшего сочетания товарищей по команде, тренерского состава и атмосферы в клубе для достижения максимального успеха. Я чувствую себя здесь как дома, и я ещё не закончил», — приводит слова Киммиха официальный сайт «Баварии».

Футболист выступает за мюнхенский клуб с 2015 года. В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 30-летний Йозуа Киммих провёл 23 матча, в которых отметился одним забитым мячом и шестью голевыми передачами. Также на счету полузащитника 11 игр и пять результативных передач в Лиге чемпионов УЕФА.