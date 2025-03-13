«Не в этом году». Винисиус — о баннере фанатов «Атлетико» про победу в ЛЧ в текущем сезоне
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал публикацию с фото в соцсети Х (ранее Twitter), на которой представлены болельщики «Атлетико», держащие баннер с надписью «В этом году – да». При этом на баннере изображён кубок Лиги чемпионов с эмблемой «матрасников» на нём.
Винисиус прокомментировал эту публикацию, написав: «Не в этом году».
Бразильский футболист отреагировал на пост, который появился после ответного матча 1/8 финала между «Реалом» и «Атлетико». Основное время встречи закончилось со счётом 1:0 в пользу «матрасников» (1:1 по сумме двух игр). Однако в серии пенальти сильнее оказались «сливочные» (4:2).
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'
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