Сергей Иванов рассудит матч между «Спартаком» и «Зенитом» в 21-м туре РПЛ — источник

Арбитр ФИФА из Ростова-на-Дону Сергей Иванов обслужит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом», который состоится 16 марта. Об этом сообщил автор телеграм-канала о судействе «Алё, рэф!» Анатолий Синяев для Betonmobile.

Матч между московской и санкт-петербургской командами пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск.

После 20 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 40 очков и занимают третье место. В свою очередь, сине-бело-голубые заработали 43 очка и располагаются на второй строчке. Лидирует в турнирной таблице РПЛ «Краснодар» с 43 очками.

Самые титулованные футбольные клубы России: