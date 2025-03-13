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Сергей Иванов рассудит матч между «Спартаком» и «Зенитом» в 21-м туре РПЛ — источник

Сергей Иванов рассудит матч между «Спартаком» и «Зенитом» в 21-м туре РПЛ — источник
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Арбитр ФИФА из Ростова-на-Дону Сергей Иванов обслужит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом», который состоится 16 марта. Об этом сообщил автор телеграм-канала о судействе «Алё, рэф!» Анатолий Синяев для Betonmobile.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч между московской и санкт-петербургской командами пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск.

После 20 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 40 очков и занимают третье место. В свою очередь, сине-бело-голубые заработали 43 очка и располагаются на второй строчке. Лидирует в турнирной таблице РПЛ «Краснодар» с 43 очками.

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