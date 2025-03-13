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Николай Наумов: «Зениту» будет крайне тяжело разобраться со «Спартаком» без Вендела

Николай Наумов: «Зениту» будет крайне тяжело разобраться со «Спартаком» без Вендела
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и «Зенитом» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги. Полузащитник сине-бело голубых Вендел не примет участия во встрече из-за дисквалификации.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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«Безусловно, «Зениту» в матче со «Спартаком» будет труднее без Вендела. Это 35-40% команды, ведь он ведёт игру, совершает большой объём работы и начинает все атаки. Венделу в преддверии встречи со «Спартаком» нужно было быть аккуратнее. Мне кажется, что это очень серьёзно повлияет на игру «Зенита». Питерцам будет крайне тяжело разобраться с красно-белыми без Вендела», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 21-м туре РПЛ «Спартак» примет на своём поле «Зенит». Игра пройдёт в воскресенье, 16 марта.

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