Николай Наумов: «Зениту» будет крайне тяжело разобраться со «Спартаком» без Вендела

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и «Зенитом» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги. Полузащитник сине-бело голубых Вендел не примет участия во встрече из-за дисквалификации.

«Безусловно, «Зениту» в матче со «Спартаком» будет труднее без Вендела. Это 35-40% команды, ведь он ведёт игру, совершает большой объём работы и начинает все атаки. Венделу в преддверии встречи со «Спартаком» нужно было быть аккуратнее. Мне кажется, что это очень серьёзно повлияет на игру «Зенита». Питерцам будет крайне тяжело разобраться с красно-белыми без Вендела», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 21-м туре РПЛ «Спартак» примет на своём поле «Зенит». Игра пройдёт в воскресенье, 16 марта.