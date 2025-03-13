Андрей Кобелев: Батракова сейчас практически не видно

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что 19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков провёл хорошее начало сезона, но сейчас его практически не видно.

«На сегодняшний день Кисляк играет неплохо. Но я всегда говорю, что футболист должен выступать минимум два сезона, чтобы определить его уровень. Мы это видим по тому же Батракову. Я считаю, он провёл выдающуюся первую часть чемпионата, а сейчас его практически не видно. Однако всё зависит не от самого футболиста, а от игры и результатов команды», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и восемью результативными передачами.