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«Реал» сделал заявление по травме Ферлана Менди, полученной в матче ЛЧ с «Атлетико»

«Реал» сделал заявление по травме Ферлана Менди, полученной в матче ЛЧ с «Атлетико»
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Мадридский «Реал» на своём официальном сайте сообщил подробности о повреждении, полученном левым защитником Ферланом Менди в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1, 4:2 пен.).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«По результатам обследования, проведённого сегодня медицинской службой клуба нашему игроку Ферлану Менди, у него диагностирована мышечная травма подколенного сухожилия левой ноги. Находимся в ожидании развития событий», — написано в заявлении «сливочных».

Как сообщает журналистка Аранчи Родригес в соцсети X (ранее Twitter), футболист может пропустить три-четыре недели.

В нынешнем сезоне Менди принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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