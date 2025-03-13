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Объявлен состав сборной Германии на четвертьфинал Лиги наций с Италией

Объявлен состав сборной Германии на четвертьфинал Лиги наций с Италией
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Сборная Германии объявила состав на мартовские матчи. Вызов в национальную команду получили 23 футболиста. Напомним, 20 и 23 марта сборная Германии встретится со сборной Италии в рамках 1/4 финала Лиги наций УЕФА.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман вызвал на предстоящие матчи следующих футболистов:

Вратари: Оливер Бауманн, Александр Нюбель, Штефан Ортега.

Защитники: Янн Биссек, Йозуа Киммих, Робин Кох, Максимилиан Миттельштедт, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Жонатан Та.

Полузащитники/нападающие: Карим Адейеми, Надим Амири, Роберт Андрих, Леон Горецка, Паскаль Грос, Джейми Левелинг, Джамал Мусиала, Лерой Зане, Ангело Штиллер, Жонатан Буркардт, Тим Кляйндинст, Дениз Ундав.

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