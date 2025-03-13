Себальос одним эмодзи ответил Симеоне, выразившему недовольство судейством в дерби Мадрида

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос прокомментировал видео с пресс-конференции главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, который после очного матча команд в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 2:4 пен.) сказал журналистам: «Поднимите руку, если видели, что Альварес коснулся мяча дважды. Никто не поднял!»

Напомним, главный судья встречи Шимон Марциняк во время серии 11-метровых не засчитал гол нападающего «матрасников» Хулиана Альвареса, забитый с пенальти, поскольку форвард дважды задел мяч во время удара с «точки».

Себальос в своём аккаунте в соцсети отреагировал на слова Симеоне опубликовав эмодзи с поднятой вверх рукой. Вероятно, хавбек «сливочных» таким способом хотел показать, что он видел двойное касание у Альвареса при ударе с пенальти.

Фото: Аккаунт Даниеля Себальоса в соцсети Х (ранее Twitter)

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