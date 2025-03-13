Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Себальос одним эмодзи ответил Симеоне, выразившему недовольство судейством в дерби Мадрида

Себальос одним эмодзи ответил Симеоне, выразившему недовольство судейством в дерби Мадрида
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос прокомментировал видео с пресс-конференции главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, который после очного матча команд в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 2:4 пен.) сказал журналистам: «Поднимите руку, если видели, что Альварес коснулся мяча дважды. Никто не поднял!»

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

Напомним, главный судья встречи Шимон Марциняк во время серии 11-метровых не засчитал гол нападающего «матрасников» Хулиана Альвареса, забитый с пенальти, поскольку форвард дважды задел мяч во время удара с «точки».

Себальос в своём аккаунте в соцсети отреагировал на слова Симеоне опубликовав эмодзи с поднятой вверх рукой. Вероятно, хавбек «сливочных» таким способом хотел показать, что он видел двойное касание у Альвареса при ударе с пенальти.

Фото: Аккаунт Даниеля Себальоса в соцсети Х (ранее Twitter)

Материалы по теме
УЕФА допустил изменение правила двойного касания при пенальти после ситуации с Альваресом

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android