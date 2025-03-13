Кейн, Стерлинг и Асенсио попали в команду недели в Лиге чемпионов

УЕФА в соцсети X (ранее Twitter) опубликовал команду недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей 1/8 финала турнира. Ранее стало известно, что вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма был признан игроком недели в ЛЧ.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).

Защитники: Дензел Думфрис («Интер»), Эмре Джан («Боруссия»), Рауль Асенсио («Реал»), Нуну Мендеш («ПСЖ»).

Полузащитники: Родриго Де Пауль («Атлетико»), Педри («Барселона»), Рахим Стерлинг («Арсенал»), Марко Асенсио («Астон Вилла»),

Нападающие: Максимилиан Байер («Боруссия»), Гарри Кейн («Бавария»).

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 8 и 9 апреля, ответные – 15 и 16 апреля.