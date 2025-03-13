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Николай Наумов: Карпин пошёл Дзюбе навстречу, вызвав его в сборную России

Николай Наумов: Карпин пошёл Дзюбе навстречу, вызвав его в сборную России
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о вызове форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России на товарищеские матчи с командами Гренады и Замбии.

«Карпин решил, что Дзюба должен побить рекорд, и ему пошли навстречу. Дзюба же — позитивный человек в команде, который пообщается с молодёжью, тем более играть товарищеские встречи, которые ни к чему не обязывают. Это хорошо, я только приветствую это.

Не думаю, что вызов Дзюбы — это некая насмешка Карпина из-за слов Артёма про голы Гренаде или Брунею. Это, наоборот, шаг навстречу. У нас других соперников нет. Теперь не играть вообще? Если Дзюба забьёт Гренаде, это тоже гол. Не каждому это дано. Не вижу в этом ничего плохого», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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