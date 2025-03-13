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Атлетик Бильбао — Рома: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2024-2025

«Атлетик» Бильбао — «Рома»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги Европы
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Сегодня, 13 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы встретятся испанский «Атлетик» Бильбао и итальянская «Рома». Команды будут играть на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Начало игры — в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Атлетик» Бильбао: Ахирресабала, де Маркос, Нуньес, Паредес, Берчиче, Хаурехисар, Руис, И. Уильямс, Гомес, Н. Уильямс, Саннади.

«Рома»: Свилар, Ренш, Манчини, Н'Дика, Хуммельс, Паредес, Кристанте, Анхелиньо, Бальданци, Дибала, Довбик.

В первой игре «волки» победили «Атлетик» со счётом 2:1.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. В составе «Аталанты» хет-трик оформил Адемола Лукман.

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