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Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
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Винисиус подразнил фанатов «Атлетико» победами «Реала» в ЛЧ, уходя на замену в дерби

Винисиус подразнил фанатов «Атлетико» победами «Реала» в ЛЧ, уходя на замену в дерби
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор показал на пальцах болельщикам «Атлетико», что «сливочные» выигрывали Лигу чемпионов 15 раз, в то время как «матрасники» — ни разу. Бразильский футболист продемонстрировал эти жесты, уходя на замену в очном матче команд в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, пен. 2:4).

Винисиус был заменён на 115-й минуте. Вместо него на поле вышел нападающий Эндрик.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

По итогам двух встреч «Реал» прошёл в четвертьфинал Лиги чемпионов, где «Королевский клуб» встретится с лондонским «Арсеналом». Первые матчи этой стадии соревнования состоятся 8 апреля, а ответные игры пройдут 15 апреля. Финал турнира запланирован на 31 мая.

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