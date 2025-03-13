Винисиус подразнил фанатов «Атлетико» победами «Реала» в ЛЧ, уходя на замену в дерби

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор показал на пальцах болельщикам «Атлетико», что «сливочные» выигрывали Лигу чемпионов 15 раз, в то время как «матрасники» — ни разу. Бразильский футболист продемонстрировал эти жесты, уходя на замену в очном матче команд в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, пен. 2:4).

Винисиус был заменён на 115-й минуте. Вместо него на поле вышел нападающий Эндрик.

По итогам двух встреч «Реал» прошёл в четвертьфинал Лиги чемпионов, где «Королевский клуб» встретится с лондонским «Арсеналом». Первые матчи этой стадии соревнования состоятся 8 апреля, а ответные игры пройдут 15 апреля. Финал турнира запланирован на 31 мая.

Фанаты «Атлетико» скандируют расистские кричалки про Винисиуса: