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Тарханов: не стал бы давать Венделу дисквалификацию, он ответил на оскорбление

Тарханов: не стал бы давать Венделу дисквалификацию, он ответил на оскорбление
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал решение КДК РФС о дисквалификации полузащитника «Зенита» Вендела за неприличный жест в адрес болельщиков. Бразилец был удалён в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом».

«Телевидение зафиксировало, что Вендел в матче с «Факелом» показал средний палец. Поэтому, наверное, справедливо, что КДК оставил в силе красную карточку. Хотя я бы не стал давать ему дисквалификацию, потому что он показал палец не просто так, а в ответ на оскорбление», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 21-м туре санкт-петербургский «Зенит» встретится с московским «Спартаком». Игра пройдёт в воскресенье, 16 марта.

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