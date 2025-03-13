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23:00 Мск
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«Челси» — «Копенгаген»: прямая онлайн-трансляция матча Лиги конференций начнётся в 23:00

«Челси» — «Копенгаген»: прямая онлайн-трансляция матча Лиги конференций начнётся в 23:00
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Сегодня, 13 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025 встретятся английский «Челси» и датский «Копенгаген». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Встречу обслужит румынская бригада арбитров, которую возглавит Раду Петреску. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, первая встреча между командами проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась победой «Челси» со счётом 2:1.

Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос».

Календарь Лиги конференций
Турнирная сетка Лиги конференций
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