«Челси» — «Копенгаген»: прямая онлайн-трансляция матча Лиги конференций начнётся в 23:00

Сегодня, 13 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025 встретятся английский «Челси» и датский «Копенгаген». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Встречу обслужит румынская бригада арбитров, которую возглавит Раду Петреску. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, первая встреча между командами проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась победой «Челси» со счётом 2:1.

Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос».