Кобелев: спортивная составляющая Кубка России умерла — нет ни победителя, ни побеждённого

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев объяснил, почему он не очень внимательно следит за матчами Фонбет Кубка России в его нынешнем формате.

«Я, честно говоря, не очень внимательно смотрю кубковые матчи. Считаю, что текущий формат Кубка России не располагает к просмотру этих игр. Команда может три раза проиграть и в итоге взять Кубок. Мне кажется, спортивная составляющая умерла и этот формат стал неинтересен. Из пары ЦСКА — «Динамо» никто не вылетит даже после второго матча. Получается, будут две игры и не будет ни победителя, ни побеждённого. О чём тут говорить?

Мне интереснее следить за «Краснодаром», который играл в Пути регионов, где проходят матчи на вылет. Пусть игры проходят худшего качества, но они идут от души и ножа», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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