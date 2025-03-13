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Защитник махачкалинского «Динамо» Джапо вызван в молодёжную сборную Словении

Защитник махачкалинского «Динамо» Джапо вызван в молодёжную сборную Словении
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Защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо получил вызов в молодёжную сборную Словении. Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Динамовец отправится в расположение сборной после матча с «Крыльями Советов». У словенской молодёжки запланирован краткосрочный сбор в турецком Белеке, где она проведёт два товарищеских матча», — говорится в сообщении.

22-летний защитник подписал контракт с махачкалинским «Динамо» в июле 2024 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.

15 марта «Динамо» примет на своём поле «Крылья Советов» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

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