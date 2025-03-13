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Кечинов: вызов Дзюбы в сборную России — дань уважения после побития рекорда Кержакова

Кечинов: вызов Дзюбы в сборную России — дань уважения после побития рекорда Кержакова
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на включение форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в состав национальной команды на мартовские матчи сборной России.

«Видимо, своей игрой Дзюба заслужил вызов в сборную России. Важно, что Карпин забыл старые недомолвки и вызвал Артёма в национальную команду. Это стало некой данью уважения после побития рекорда Кержакова», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба установил рекорд по количеству голов в российском футболе, опередив экс-форварда «Зенита» и сборной России Александра Кержакова. Сейчас на счету Дзюбы 235 голов за карьеру, из которых 30 — за сборную России.

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