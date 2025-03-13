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«Барселона» продлила контракт с 33-летним Иньиго Мартинесом до 2026 года

«Барселона» продлила контракт с 33-летним Иньиго Мартинесом до 2026 года
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«Барселона» в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявила о продлении контракта с 33-летним центральным защитником Иньиго Мартинесом до 2026 года.

Испанский футболист присоединился к сине-гранатовым летом 2023 года. За этот период он принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 5 млн.

После 26 матчей испанской Примеры каталонский клуб заработал 57 очков и на текущий момент располагается на первой строчке.

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