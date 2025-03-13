«Барселона» продлила контракт с 33-летним Иньиго Мартинесом до 2026 года

«Барселона» в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявила о продлении контракта с 33-летним центральным защитником Иньиго Мартинесом до 2026 года.

Испанский футболист присоединился к сине-гранатовым летом 2023 года. За этот период он принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 5 млн.

После 26 матчей испанской Примеры каталонский клуб заработал 57 очков и на текущий момент располагается на первой строчке.

Материалы по теме Главный тренер «Боруссии» Ковач высказался о грядущих матчах Лиги чемпионов с «Барселоной»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: