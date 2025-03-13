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Килиан Мбаппе вызван в сборную Франции впервые с сентября 2024 года

Килиан Мбаппе вызван в сборную Франции впервые с сентября 2024 года
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил вызов в сборную Франции на матч 1/4 финала Лиги наций со сборной Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в официальном аккаунте в соцсети X (ранее Twitter). Напомним, осенью форвард пропустил два подряд сбора.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Хорватия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В сборную Франции на предстоящие встречи были вызваны следующие игроки:

Вратари: Люка Шевалье («Лилль»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).

Защитники: Жонатан Клосс («Ницца»), Лука Динь («Астон Вилла»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»).

Полузащитники: Эдуарду Камавинга («Реал»), Маттео Гендузи («Лацио»), Куадио Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Марсель»), Орельен Тчуамени («Реал»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).

Нападающие: Брэдли Баркола («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Рандаль Коло Муани («Ювентус»), Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).

Сборная Франции проведёт два матча с командой Хорватии 20 марта в Сплите (Хорватия) и 23 марта в Сен-Дени (Франция).

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