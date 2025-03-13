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Тарханов: Кисляк очень сильно прогрессирует, он стал ведущим футболистом ЦСКА

Тарханов: Кисляк очень сильно прогрессирует, он стал ведущим футболистом ЦСКА
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Российский тренер Александр Тарханов высказался о прогрессе полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50'     1:1 Скопинцев – 58'     2:1 Кисляк – 64'    
Удаления: нет / Маухуб – 61'

«Кисляк очень сильно прогрессирует — он постоянно играет в основном составе и является ведущим футболистом ЦСКА. Благодаря этому его вызвали в сборную России. Матвей — хороший игрок, который занимает важную позицию на поле, играя в опорной зоне. Кисляк ещё в прошлом сезоне выходил на поле и играл, хотя не так часто. А такие опытные футболисты, как Пьянич, дают молодым игрокам возможность наблюдать, за его игрой, пасами и владением мячом. Это очень важно», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне на счету Матвея Кисляка 20 матчей за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге и Кубке России. В них 19-летний полузащитник отметился двумя забитыми голами.

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