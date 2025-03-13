Тарханов: Кисляк очень сильно прогрессирует, он стал ведущим футболистом ЦСКА

Российский тренер Александр Тарханов высказался о прогрессе полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка.

«Кисляк очень сильно прогрессирует — он постоянно играет в основном составе и является ведущим футболистом ЦСКА. Благодаря этому его вызвали в сборную России. Матвей — хороший игрок, который занимает важную позицию на поле, играя в опорной зоне. Кисляк ещё в прошлом сезоне выходил на поле и играл, хотя не так часто. А такие опытные футболисты, как Пьянич, дают молодым игрокам возможность наблюдать, за его игрой, пасами и владением мячом. Это очень важно», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне на счету Матвея Кисляка 20 матчей за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге и Кубке России. В них 19-летний полузащитник отметился двумя забитыми голами.