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Геннадий Орлов: потенциал игроков у «Зенита» выше, чем у «Спартака» и «Краснодара»

Геннадий Орлов: потенциал игроков у «Зенита» выше, чем у «Спартака» и «Краснодара»
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Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о борьбе за победу в Российской Премьер-Лиге между «Зенитом», «Краснодаром» и «Спартаком».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
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«Я не придаю большого значения отсутствию отдельных исполнителей. Есть команда. И Вендел тоже не всегда играет, как хотелось бы. Раз его нет, надо решать проблемы. Ресурсы для этого есть у «Зенита». Его заменят. Есть футболисты, которые сыграют не хуже Вендела.

Когда у Спаллетти не играл Халк, я спросил: «Лучано, ну как же быть без него?» А он ответил: «Геннадий, у нас же команда! Будем решать вопрос». Так нужно относиться к игре. Нужно, чтобы другие футболисты просто выложились и сыграли в свою силу.

Потенциал игроков сегодня у «Зенита» выше, чем у «Спартака» и «Краснодара». Есть из кого выбирать. Задача тренеров — подвести их к игре в оптимальной физической форме, чтобы свежими были и лёгкими. И хорошо настроить. Хотя на такую встречу настраивать никого не надо. Мы понимаем, как этот матч принципиален для того же Глушенкова. Естественно, он хочет доказать «Спартаку», из которого в своё время ушёл. У каждого мотивация своя», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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