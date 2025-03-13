«Атлетик» Бильбао — «Рома»: Нико Уильямс открыл счёт в матче под занавес первого тайма

В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются испанский «Атлетик» Бильбао и итальянская «Рома». Команды играют на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу «Атлетика».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45+3-й минуте счёт в матче открыл нападающий хозяев Нико Уильямс.

Ранее, на 11-й минуте встречи, красную карточку получил защитник римского клуба Матс Хуммельс.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. В составе «Аталанты» хет-трик оформил Адемола Лукман.

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: