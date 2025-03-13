Геннадий Орлов отреагировал на дисквалификацию Вендела и санкции к стадиону в Воронеже

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решения КДК РФС о дисквалификации полузащитника «Зенита» Вендела и наказании «Факела» одним домашним матчем без зрителей по итогам расистского скандала в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Я предполагал, что так и будет. На следующий день после встречи в Воронеже сказал, что Вендел получит дисквалификацию по схеме 1+1: на «Спартак» безусловно и ещё на один матч — условно.

А «Факел» лишили на одну домашнюю игру болельщиков. Ну надо было их как-то проучить, потому что уже не первый случай. Что делать, других методов нет. Жалко, конечно, что так получилось, но, если такая история произошла, надо делать какие-то выводы и упреждать подобные ситуации», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Вендел был удалён во втором тайме матча 20-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит» за демонстрацию неприличного жеста в адрес болельщиков. Сам игрок после удаления заявил, что подвергся оскорблениям на расовой почве.