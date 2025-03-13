Валерий Кечинов считает «Спартак» фаворитом в матче с «Зенитом»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о грядущем матче 21-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Зенитом». Игра состоится 16 марта.

«Однозначно, на встрече «Спартак» — «Зенит» будет праздник футбола. Матчи между этими командами всегда проходят зрелищно, мы постоянно видим забитые мячи. Очень редко, когда игры этих соперников обходятся без голов. На мой взгляд, «Спартак» — фаворит, ведь красно-белые играют дома, а также придёт очень много спартаковских болельщиков, которые погонят команду вперёд. Несмотря на поражение от «Рубина», «Спартак» находится в хорошей форме. На данный момент красно-белые выглядят предпочтительнее питерцев», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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