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Орлов: перед «Зенитом» стоит очень сложная задача — нейтрализовать Барко

Орлов: перед «Зенитом» стоит очень сложная задача — нейтрализовать Барко
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Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об атакующем полузащитнике «Спартака» Эсекьеле Барко в преддверии матча красно-белых с «Зенитом» в 21-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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«У «Зенита» сейчас очень сложная задача — как нейтрализовать Барко. Он же ведёт игру «Спартака». И посмотрите, как физически готов: держит темп все 90 минут, а если надо, то и больше. Он всё время развивает атаку. Как его встречать, какие ловушки ставить — ох какая это забота тренерского штаба «Зенита»! Но если Семак решит проблему Барко, это будет успех.

Мне кажется, «Спартак» сегодня в большей степени зависит от Барко, чем «Зенит» — от Вендела. У аргентинца рядом игроки, с которыми он очень хорошо взаимодействует. Маркиньос очень хорош, Угальде забивной, плюс Бонгонда. У них этот квартет — дай бог. В чём их сила? Они очень много перемещаются, играют без мяча. Футболист за матч в лучшем случае минуту-полторы проводит с мячом — остальное время он бегает. А чтобы открываться в нужных зонах, нужно много сил», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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