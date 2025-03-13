Орлов: перед «Зенитом» стоит очень сложная задача — нейтрализовать Барко

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об атакующем полузащитнике «Спартака» Эсекьеле Барко в преддверии матча красно-белых с «Зенитом» в 21-м туре РПЛ.

«У «Зенита» сейчас очень сложная задача — как нейтрализовать Барко. Он же ведёт игру «Спартака». И посмотрите, как физически готов: держит темп все 90 минут, а если надо, то и больше. Он всё время развивает атаку. Как его встречать, какие ловушки ставить — ох какая это забота тренерского штаба «Зенита»! Но если Семак решит проблему Барко, это будет успех.

Мне кажется, «Спартак» сегодня в большей степени зависит от Барко, чем «Зенит» — от Вендела. У аргентинца рядом игроки, с которыми он очень хорошо взаимодействует. Маркиньос очень хорош, Угальде забивной, плюс Бонгонда. У них этот квартет — дай бог. В чём их сила? Они очень много перемещаются, играют без мяча. Футболист за матч в лучшем случае минуту-полторы проводит с мячом — остальное время он бегает. А чтобы открываться в нужных зонах, нужно много сил», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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