Игрок «Краснодара» Гонсалес: смотрю матчи «ПСЖ», у Сафонова — огромный потенциал

Крайний защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес поделился мнением об игре российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Да, я смотрю некоторые матчи и слежу за «ПСЖ», потому что за него выступает мой друг из Южной Кореи Ли Кан Ин, с которым мы вместе играли в Испании в «Мальорке». Поэтому смотрю некоторые встречи парижан. В одной из них Матвею выдалось сыграть, и, естественно, у него огромные возможности и потенциал. «ПСЖ» не рассматривает абсолютно любых игроков. Сафонов этого заслуживает, и я надеюсь, что вы также смогли насладиться его присутствием в «Краснодаре», – приводит слова Гонсалеса Metaratings.

Сафонов перешёл во французский гранд из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, шесть из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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