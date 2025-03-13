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Орлов: Семаку нужно проводить работу с Луисом Энрике один на один — обучать, объяснять

Орлов: Семаку нужно проводить работу с Луисом Энрике один на один — обучать, объяснять
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Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку нужно проводить индивидуальную работу с крайним нападающим Луисом Энрике. На 55-й минуте минувшей встречи Фонбет Кубка России с «Ростовом» (0:1) Энрике получил жёлтую карточку за стычку с защитником соперника Николаем Поярковым.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 18:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 79'    

«В кубковом матче Луиса Энрике начали провоцировать, и он сразу поддался. Здесь Семаку нужно проводить работу один на один, с глазу на глаз. Обучать. Объяснять: ты в нашей команде и должен терпеть. Пеле терпел, когда его били по ногам, и ты терпи. Лезть в драку — это эгоизм. Нельзя! Наказывать за грубость нужно только голами. Другого нет пути», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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