Орлов: Семаку нужно проводить работу с Луисом Энрике один на один — обучать, объяснять

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку нужно проводить индивидуальную работу с крайним нападающим Луисом Энрике. На 55-й минуте минувшей встречи Фонбет Кубка России с «Ростовом» (0:1) Энрике получил жёлтую карточку за стычку с защитником соперника Николаем Поярковым.

«В кубковом матче Луиса Энрике начали провоцировать, и он сразу поддался. Здесь Семаку нужно проводить работу один на один, с глазу на глаз. Обучать. Объяснять: ты в нашей команде и должен терпеть. Пеле терпел, когда его били по ногам, и ты терпи. Лезть в драку — это эгоизм. Нельзя! Наказывать за грубость нужно только голами. Другого нет пути», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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