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Геннадий Орлов: если Дзюба выдающийся для сборной России футболист, как его не брать?

Геннадий Орлов: если Дзюба выдающийся для сборной России футболист, как его не брать?
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Футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на вызов форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России на мартовские товарищеские матчи.

«Я сказал, что Дзюба — лучший нападающий среди россиян. Ну нет равных ему. И Карпин услышал (смеётся). Он то же самое повторил своим действием — сразу его пригласил. Как можно такого игрока не брать в сборную? Он сильнейший. Сам Карпин говорил, что не будет брать игроков старше 30 лет. Однако если Дзюба выдающийся для российской сборной футболист, как же его не брать? Ладно, Гренада, но Замбия-то посильнее команда. Я считаю, за сборную должны играть сильнейшие на данный момент. Тогда эта сборная будет пользоваться авторитетом», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В среду, 19 марта, сборная России сыграет со сборной Гренады. Во вторник, 25 марта, подопечные Валерия Карпина проведут матч с национальной командой Замбии. Обе встречи состоятся в Москве.

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