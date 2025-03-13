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«У него был очень сложный период». Нагельсман — о возвращении Горецки в сборную Германии

«У него был очень сложный период». Нагельсман — о возвращении Горецки в сборную Германии
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал возвращение 30-летнего полузащитника «Баварии» Леона Горецки в национальную команду. Напомним, 20 и 23 марта сборная Германии встретится с командой Италии в рамках 1/4 финала Лиги наций УЕФА.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Считаю, что у Леона сейчас очень хороший отрезок со спортивной точки зрения. Он проводит прекрасный сезон, и, я думаю, в некоторых других аспектах он тоже хорошо прибавил.

У него был очень сложный период в «Баварии», как и у нас в сборной. Ему удалось справиться с этим, и сейчас он играет ключевую роль [в «Баварии»]. Он нашёл хороший баланс между завершением атак и участием в их построении. В целом он очень хорошо соответствует идее того, как мы хотим играть.

Я очень рад, что он вернётся сюда в понедельник, и он тоже очень рад. Сборная — особенное место для него, и я уверен, что здесь он тоже сыграет здорово», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне за «Баварию» полузащитник провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. За сборную Горецка принял участие в 57 играх и записал на свой счёт 14 голов. Последний раз футболист вызывался в национальную команду в 2022 году.

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