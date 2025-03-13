Дешам подтвердил, что Мбаппе останется капитаном сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос, останется ли нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе капитаном «трёхцветных» после того, как пропустил два последних созыва национальной команды. Дешам вызвал футболиста на мартовские матчи.

«Я поговорил с ним [Мбаппе] и могу подтвердить, что он будет капитаном. Не в моём стиле раскрывать содержание подобных бесед.

Есть обязательства, которые становятся всё более важными. Не я или [пресс-секретарь сборной] Рафаэль Раймон отказываемся от интервью, а игроки. Существуют обязательства перед СМИ, и Килиан будет выполнять то, что должен, даже если он не часто общается с прессой. Это требует много энергии. К тому же есть определённые риски при обсуждении некоторых тем. Килиан знает это, а также о своих обязательствах», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Сборная Франции проведёт два матча с командой Хорватии 20 марта в Сплите (Хорватия) и 23 марта – в Сен-Дени (Франция).

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