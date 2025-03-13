Кобелев: вылет из Кубка России будет плюсом для «Краснодара» в борьбе за чемпионство

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о шансах «Краснодара» на победу в Российской Премьер-Лиге после вылета из Фонбет Кубка России.

«В «Краснодаре» будут переживать из-за вылета из Кубка России. Клубу пора уже что-то выиграть. С одной стороны, жаль, что «Краснодар» вылетел, ведь он был одним из фаворитов Кубка России. Но, с другой стороны, у команды появится больше времени для восстановления — они будут играть в недельном режиме. Возможно, в борьбе за чемпионство это будет плюсом», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» завершил выступления в Кубке России на стадии 1/4 финала Пути регионов, уступив на своём поле «Ахмату» — 1:2. В РПЛ «быки» занимают первое место с 43 очками за 10 туров до конца чемпионата, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.