«Средневековая инквизиция». В «Зените» отреагировали на дисквалификацию Вендела

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о решении контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать полузащитника сине-бело-голубых Вендела на две игры, на одну из которых — условно.

«Уважаемый КДК действовал в парадигме средневековой инквизиции: не утонула — ведьма, на костёр; утонула — покойся с миром.

Использование VAR после двух завершившихся эпизодов по регламенту было возможно только в случае «чрезвычайно оскорбительных жестов». При этом отсутствует описательный и иллюстративный список как «чрезвычайно», так и просто оскорбительных, вульгарных, пошлых или обидных жестов. Если бы меня пригласили на заседание КДК, то я мог бы наглядно продемонстрировать разницу в степени оскорбительности того или иного жеста на основе опыта посещения Театра мимики и жеста и примеров Эффенберга и Эменике.

Отмена красной карточки или только условная дисквалификация больше соответствовали бы духу игры в футбол и нетерпимости к проявлениям расизма. Но что получили, то и пережили», — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».

Вендел получил дисквалификацию за оскорбительное поведение в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2), в котором он был удалён за демонстрацию неприличного жеста.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 11 результативными передачами. По окончании нынешнего сезона полузащитник перейдёт в бразильский «Ботафого». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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