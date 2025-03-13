Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: мы всё ещё можем попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» заявил, что у «МЮ» уже есть план на следующий сезон.

«У нас есть чёткий план на следующий сезон. Мы всё ещё можем попасть в Лигу чемпионов, так что никогда не предугадаешь наверняка. Это может изменить подготовку к следующему сезону.

У нас есть план, и мы знаем, что делать. С точки зрения того, игроков какого типа нужно привлечь. Этот турнир [Лига Европы] может изменить ситуацию [с продажей игроков], поэтому мы сосредоточены на этом матче», – приводит слова Аморима BBC.

Напомним, первая игра 1/8 финала Лиги Европы между командами завершилась вничью — 1:1.