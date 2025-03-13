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Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: мы всё ещё можем попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: мы всё ещё можем попасть в Лигу чемпионов
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» заявил, что у «МЮ» уже есть план на следующий сезон.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас есть чёткий план на следующий сезон. Мы всё ещё можем попасть в Лигу чемпионов, так что никогда не предугадаешь наверняка. Это может изменить подготовку к следующему сезону.

У нас есть план, и мы знаем, что делать. С точки зрения того, игроков какого типа нужно привлечь. Этот турнир [Лига Европы] может изменить ситуацию [с продажей игроков], поэтому мы сосредоточены на этом матче», – приводит слова Аморима BBC.

Напомним, первая игра 1/8 финала Лиги Европы между командами завершилась вничью — 1:1.

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