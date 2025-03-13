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Кечинов: КДК принял верное решение, не отменив красную карточку Венделу

Кечинов: КДК принял верное решение, не отменив красную карточку Венделу
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал решение КДК РФС оставить в силе красную карточку и последующую дисквалификацию полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«Есть определённые правила и законы. Если Вендел их нарушил, значит, он должен ответить за это. Я считаю, КДК принял верное решение, не отменив красную карточку. Конечно, это ключевой футболист «Зенита», но он подвёл команду, ведь его будет очень не хватать в игре со «Спартаком». Сложно сказать, станет ли отсутствие Вендела ключевым фактором в предстоящем матче, это покажет игра», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 21-м туре санкт-петербургский «Зенит» встретится с московским «Спартаком» на выезде. Игра пройдёт в воскресенье, 16 марта. Бразилец Вендел не примет участия в матче из-за дисквалификации.

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