Кечинов: КДК принял верное решение, не отменив красную карточку Венделу

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал решение КДК РФС оставить в силе красную карточку и последующую дисквалификацию полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом».

«Есть определённые правила и законы. Если Вендел их нарушил, значит, он должен ответить за это. Я считаю, КДК принял верное решение, не отменив красную карточку. Конечно, это ключевой футболист «Зенита», но он подвёл команду, ведь его будет очень не хватать в игре со «Спартаком». Сложно сказать, станет ли отсутствие Вендела ключевым фактором в предстоящем матче, это покажет игра», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 21-м туре санкт-петербургский «Зенит» встретится с московским «Спартаком» на выезде. Игра пройдёт в воскресенье, 16 марта. Бразилец Вендел не примет участия в матче из-за дисквалификации.