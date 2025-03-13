«Мы с вами». «Факел» в стиле «Кто хочет стать миллионером?» отреагировал на бан стадиона

«Факел» в своих соцсетях опубликовал видео с анонсом матча 21-го тура РПЛ с «Оренбургом», который состоится 15 марта.

Видео можно посмотреть в официальной группе «Факела» в VK.

В представленном ролике полузащитник воронежской команды Никита Моцпан якобы принимает участие в популярной телевикторине «Кто хочет стать миллионером?», где отвечает на вопрос: «Какой из стадионов-десятитысячников с искусственным газоном громче поддерживает своих парней?». При этом представлены два варианта ответа: «Факел» и «Газовик». На этот вопрос Моцпан даёт следующий ответ: «После подсказки 50 на 50 я исключил иностранные стадионы, но думаю, тут и так всё очевидно. Я знаю правильный ответ...» После чего следуют анонс матча с «Оренбургом» и слова «Лучший стадион. Лучшие болельщики. Мы с вами».

При этом публикацию с данным роликом сопровождает комментарий: «Дисквалифицированный» стадион, миллионный штраф, выезд в Оренбург. Как всё это соединить в одном промо? Мы знаем как».

Ранее КДК РФС принял решение, что «Факел» проведёт ближайший домашний матч без зрителей, а также будет оштрафован на 1 млн рублей. КДК принял такое решение по итогам встречи 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2) за совершение болельщиками воронежского клуба действий, направленных на унижение достоинства человека по признаку расы.

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