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«Атлетик» Бильбао — «Рома»: Берчиче вывел хозяев вперёд на 68-й минуте

«Атлетик» Бильбао — «Рома»: Берчиче вывел хозяев вперёд на 68-й минуте
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В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются испанский «Атлетик» Бильбао и итальянская «Рома». Команды играют на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
3 : 1
Рома
Рим, Италия
1:0 Уильямс – 45+3'     2:0 Берчиче – 68'     3:0 Уильямс – 82'     3:1 Паредес – 90+3'    
Удаления: нет / Хуммельс – 11'

На 68-й минуте защитник испанской команды Юри Берчиче укрепил её преимущество.

Ранее, на 11-й минуте встречи, красную карточку получил защитник римского клуба Матс Хуммельс. На 45+3-й минуте счёт в игре открыл нападающий хозяев Нико Уильямс.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. В составе «Аталанты» хет-трик оформил Адемола Лукман.

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