Вратарь ЦСКА Акинфеев: если у тебя что‑то болит — ты живой

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, чем восстановительный процесс после матчей стал отличаться по прошествии лет.

— Чувствуете себя хуже, чем 10-15 лет назад?

— «Хуже» — не самое подходящее слово. Просто восстановление немного дольше идёт — на день-полтора, если сравнивать с тем, что было раньше. В частности — задняя поверхность бедра: если 10 лет назад не чувствовал проблем с ней вообще, сейчас уже чуть-чуть отдаёт. Я всё-таки не полевой игрок, там у ребят немного другие мышцы работают. С другой стороны, это и хорошо: если у тебя что‑то болит — ты живой, — заявил Акинфеев в интервью «Афиша Daily».

В текущем сезоне на счету Акинфеева 19 матчей за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге. В них 38-летний голкипер пропустил 14 мячей и девять раз ушёл с поля без пропущенных голов.