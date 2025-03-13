Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь ЦСКА Акинфеев: если у тебя что‑то болит — ты живой

Вратарь ЦСКА Акинфеев: если у тебя что‑то болит — ты живой
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, чем восстановительный процесс после матчей стал отличаться по прошествии лет.

— Чувствуете себя хуже, чем 10-15 лет назад?
— «Хуже» — не самое подходящее слово. Просто восстановление немного дольше идёт — на день-полтора, если сравнивать с тем, что было раньше. В частности — задняя поверхность бедра: если 10 лет назад не чувствовал проблем с ней вообще, сейчас уже чуть-чуть отдаёт. Я всё-таки не полевой игрок, там у ребят немного другие мышцы работают. С другой стороны, это и хорошо: если у тебя что‑то болит — ты живой, — заявил Акинфеев в интервью «Афиша Daily».

В текущем сезоне на счету Акинфеева 19 матчей за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге. В них 38-летний голкипер пропустил 14 мячей и девять раз ушёл с поля без пропущенных голов.

Материалы по теме
Великолепный Маркиньос, внезапный лидер «Зенита» или Акинфеев. Кто лучший в 19-м туре РПЛ?
Рейтинг
Великолепный Маркиньос, внезапный лидер «Зенита» или Акинфеев. Кто лучший в 19-м туре РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android