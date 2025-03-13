«Зачем тогда нужен Fan ID?» Комментатор Моссаковский высказался о наказании «Факела»

Спортивный комментатор Михаил Моссаковский отреагировал на решение заседания КДК РФС о матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Ахматом» без зрителей из-за проявления расизма со стороны болельщиков воронежского клуба в игре с «Зенитом» (0:2).
«Воронеж наказан матчем без зрителей. Именно Воронеж и воронежские болельщики, а не те, кто ухал с трибуны. Если идентифицировать оскорбляющих невозможно, зачем нужен Fan ID? Почему страдает целый город?
Вчерашняя атмосфера на Кубке показала, какими могут быть наши стадионы. Громкими, яркими и при этом безопасными. Мы сами лишаем себя этой энергетики. Вопрос: что получаем взамен? И почему от ограничений для болельщиков страдает только РПЛ?
Нашему футболу нужны полные трибуны. Это сделает наш чемпионат ярче и интереснее. И сильно сомневаюсь, что без паспорта болельщика с нынешними системами контроля и слежения на трибунах станет менее безопасно», — написал Моссаковский в своём телеграм-канале.
- 13 марта 2025
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