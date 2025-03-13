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Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Зачем тогда нужен Fan ID?» Комментатор Моссаковский высказался о наказании «Факела»

«Зачем тогда нужен Fan ID?» Комментатор Моссаковский высказался о наказании «Факела»
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Спортивный комментатор Михаил Моссаковский отреагировал на решение заседания КДК РФС о матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Ахматом» без зрителей из-за проявления расизма со стороны болельщиков воронежского клуба в игре с «Зенитом» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 15:15 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Воронеж наказан матчем без зрителей. Именно Воронеж и воронежские болельщики, а не те, кто ухал с трибуны. Если идентифицировать оскорбляющих невозможно, зачем нужен Fan ID? Почему страдает целый город?

Вчерашняя атмосфера на Кубке показала, какими могут быть наши стадионы. Громкими, яркими и при этом безопасными. Мы сами лишаем себя этой энергетики. Вопрос: что получаем взамен? И почему от ограничений для болельщиков страдает только РПЛ?

Нашему футболу нужны полные трибуны. Это сделает наш чемпионат ярче и интереснее. И сильно сомневаюсь, что без паспорта болельщика с нынешними системами контроля и слежения на трибунах станет менее безопасно», — написал Моссаковский в своём телеграм-канале.

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