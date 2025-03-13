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Айнтрахт Ф — Аякс, результат матча 13 марта 2025, счёт 4:1, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Айнтрахт» разгромил «Аякс» с общим счётом 6:2 и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
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Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встречались немецкий «Айнтрахт» Ф и нидерландский «Аякс». Встреча проходила на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте-на-Майне (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто (Босния и Герцеговина). Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, «Айнтрахт» вышел в 1/4 финала Лиги Европы по сумме двух встреч (6:2).

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
4 : 1
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Баойя – 7'     2:0 Гётце – 25'     3:0 Экитике – 67'     3:1 Тейлор – 78'     4:1 Гётце – 82'    

Счёт в матче на седьмой минуте открыл Жан-Маттео Баойя с передачи Уго Экитике. На 25-й минуте Марио Гётце увеличил преимущество хозяев с передачи Робина Коха. На 67-й минуте Уго Экитике с передачи Жана-Маттео Баойя забил третий гол «Айнтрахта». На 78-й минуте Кеннет Тейлор отыграл один мяч с передачи Мики Годтса. На 82-й минуте Марио Гётце оформил дубль с передачи Ансгара Кнауффа.

Турнирная сетка Лиги Европы
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