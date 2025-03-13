«Айнтрахт» разгромил «Аякс» с общим счётом 6:2 и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встречались немецкий «Айнтрахт» Ф и нидерландский «Аякс». Встреча проходила на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте-на-Майне (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто (Босния и Герцеговина). Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, «Айнтрахт» вышел в 1/4 финала Лиги Европы по сумме двух встреч (6:2).
Счёт в матче на седьмой минуте открыл Жан-Маттео Баойя с передачи Уго Экитике. На 25-й минуте Марио Гётце увеличил преимущество хозяев с передачи Робина Коха. На 67-й минуте Уго Экитике с передачи Жана-Маттео Баойя забил третий гол «Айнтрахта». На 78-й минуте Кеннет Тейлор отыграл один мяч с передачи Мики Годтса. На 82-й минуте Марио Гётце оформил дубль с передачи Ансгара Кнауффа.
- 13 марта 2025
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