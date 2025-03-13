«Лацио» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, сыграв вничью с «Викторией Пльзень»
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Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встречались итальянский «Лацио» и чешская «Виктория Пльзень». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Игру обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Матч закончился вничью — 1:1. Таким образом, «Лацио» вышел в 1/4 финала Лиги Европы по сумме двух встреч (3:2).
Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
1 : 1
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
0:1 Шульц – 52' 1:1 Романьоли – 77'
На 52-й минуте полузащитник гостей Павел Шульц открыл счёт в матче с передачи Рафиу Дуросинми. На 77-й минуте Патрисио Габаррон с передачи Маттиа Дзакканьи сравнял счёт во встрече.
Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. В составе «Аталанты» хет-трик оформил Адемола Лукман.
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