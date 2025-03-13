Акинфеев: никогда не было цели перейти в европейский клуб, ни о чём не жалею

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему не попробовал свои силы в европейских чемпионатах.

«В голове всегда была мысль: «Хочу играть за основу ЦСКА». Я грезил этим, моя мечта осуществилась. Никогда не было цели перейти в европейский клуб. Если такие предложения и приходили в клуб, я о них не слышал. Ни о чём не жалею в карьере», — приводит слова Акинфеева «Афиша Daily».

Игорь Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с января 2003 года. Текущий контракт голкипера с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. В ЦСКА Акинфеев провёл 786 матчей во всех турнирах, из которых 587 — в Российской Премьер-Лиге и 60 — в Лиге чемпионов УЕФА.