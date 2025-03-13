Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акинфеев: никогда не было цели перейти в европейский клуб, ни о чём не жалею

Акинфеев: никогда не было цели перейти в европейский клуб, ни о чём не жалею
Комментарии

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему не попробовал свои силы в европейских чемпионатах.

«В голове всегда была мысль: «Хочу играть за основу ЦСКА». Я грезил этим, моя мечта осуществилась. Никогда не было цели перейти в европейский клуб. Если такие предложения и приходили в клуб, я о них не слышал. Ни о чём не жалею в карьере», — приводит слова Акинфеева «Афиша Daily».

Игорь Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с января 2003 года. Текущий контракт голкипера с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. В ЦСКА Акинфеев провёл 786 матчей во всех турнирах, из которых 587 — в Российской Премьер-Лиге и 60 — в Лиге чемпионов УЕФА.

Материалы по теме
Вратарь ЦСКА Акинфеев: если у тебя что‑то болит — ты живой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android