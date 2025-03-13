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Олимпиакос — Будё-Глимт, результат матча 13 марта 2025, счет 2:1, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Будё-Глимт» с Хайкиным уступил «Олимпиакосу», но вышел в 1/4 финала Лиги Европы
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Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между греческим «Олимпиакосом» и норвежским «Будё-Глимт». Игра проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» (Пирей). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу греческого клуба. По итогам двух игр «Будё-Глимт» победил «Олимпиакос» со счётом 4:2. Красно-белые покидают турнир.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
2 : 1
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Хёг – 36'     1:1 Яремчук – 53'     2:1 Яремчук – 65'    
Удаления: Цолакис – 89' / нет

В этой игре в составе хозяев дубль оформил нападающий Роман Яремчук. Единственный гол гостей забил нападающий Каспер Хёг.

За «Будё-Глимт» выступает российский вратарь Никита Хайкин. Он провёл на поле всё время матча.

В первой встрече 1/8 финала турнира между этими командами «Будё-Глимт» разгромил «Олимпиакос» со счётом 3:0.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. В составе «Аталанты» хет-трик оформил Адемола Лукман.

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