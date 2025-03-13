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«Будё-Глимт» с Хайкиным уступил «Олимпиакосу», но вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между греческим «Олимпиакосом» и норвежским «Будё-Глимт». Игра проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» (Пирей). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу греческого клуба. По итогам двух игр «Будё-Глимт» победил «Олимпиакос» со счётом 4:2. Красно-белые покидают турнир.

В этой игре в составе хозяев дубль оформил нападающий Роман Яремчук. Единственный гол гостей забил нападающий Каспер Хёг.

За «Будё-Глимт» выступает российский вратарь Никита Хайкин. Он провёл на поле всё время матча.

В первой встрече 1/8 финала турнира между этими командами «Будё-Глимт» разгромил «Олимпиакос» со счётом 3:0.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. В составе «Аталанты» хет-трик оформил Адемола Лукман.

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