«Если хочется грязи, можно слетать в Таиланд». Акинфеев рассказал, где проводит отпуск

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о предпочтительных направлениях для отпуска.

— Отпуск проводите в России?

— Летний — да. Он довольно короткий у футболистов: семья может выехать в Сочи, в прошлом году были на Байкале. У меня получается провести с ними несколько дней, потом сразу вылетаю на сборы. А зимой многие команды сейчас тренируются в Арабских Эмиратах — поэтому ты сразу летишь туда, проводишь несколько недель с семьёй, после чего перебираешься на сборы. Если хочется, как говорят, «грязи», можно слетать в Таиланд. Я, конечно, шучу про грязь — её там много, но лучше обходить её стороной, там достаточно и хороших спокойных отелей. На этом направления для путешествий заканчиваются. Я спокойно чувствую себя за городом и кайфую на своей лужайке, — заявил Акинфеев в интервью «Афиша Daily».

В зимнюю паузу в чемпионате России московский ЦСКА провёл три тренировочных сбора в рамках подготовки к весенней части Российской Премьер-Лиги. Первые два сбора прошли в январе-феврале в Абу-Даби (ОАЭ), третий — во второй половине февраля в Белеке (Турция).